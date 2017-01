Oran : Les détails du programme AADL supplémentaire

Réagissez

13 000 logements supplémentaires de type AADL seront construits à Oran sur décision du ministère de l’Habitat. Avant-hier, en marge d’une réunion de l’exécutif, le wali d’Oran a annoncé que ce nouveau quota sera réalisé, en grande partie, dans le nouveau pôle urbain de Misserghine.

Toutes les mesures seront prises pour le lancement des travaux de réalisation du quota supplémentaire de logements AADL dont a bénéficié la wilaya d’Oran récemment, a indiqué le wali, mardi, en marge d’une réunion de l’exécutif. «Avec 13 000 unités supplémentaires, la wilaya d’Oran a eu la part du lion.

Ce quota qui s’ajoute aux 15 000 logements déjà inscrits (et une partie lancée), va permettre de répondre à la demande de tous les souscripteurs AADL qui répondent aux critères», a souligné M. Zaâlane en précisant que la grande partie de ce programme supplémentaire sera réalisée au nouveau pôle urbain qui s’étend entre Misserghine et Es-Sénia. Les assiettes foncières ont déjà été choisies et les travaux ne tarderont pas à être lancés. D’autres sources ont indiqué que ce pôle urbain va abriter 10 000 unités.

Les 3000 unités qui restent seront réalisées à Gdyel, El Mohgoun et Aïn El Turck. Ce nouveau quota s’inscrit dans le cadre de la prise en charge du déficit enregistré au regard du nombre de souscripteurs à cette formule de location-vente et du respect des engagements pour satisfaire leur demandes. Pour rappel, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme a annoncé, lundi, par voie de communiqué, que le financement additionnel de 120 000 logements dont a bénéficié récemment le programme AADL concerne 38 wilayas.

Ces unités supplémentaires permettront de couvrir les demandes des souscripteurs de 2001-2002 (AADL 1) et des souscripteurs 2013 (AADL 2). Notons aussi que près de 3 000 logements AADL implantés à Aïn El Beida seront livrés durant ce trimestre au profit des souscripteurs de AADL 1 (près de 2200) et une partie des souscripteurs AADL 2. L’opération du choix du site des souscripteurs AADL 2 a été lancée fin décembre.