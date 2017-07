Réagissez

Des coupures intempestives et prolongées du courant électrique ont eu lieu ces derniers jours dans plusieurs communes de la zone est de la wilaya, causant des désagréments aux abonnés, notamment les commerçants parmi les exploitants de cybercafés, de cafés, pâtissiers, boulangers, restaurateurs, etc.

Ces coupures intempestives sont dues aux agressions du réseau électrique souterrain de Sonelgaz par des sociétés de prestation de services lors de travaux d’excavation, a-t-on appris, hier, de sources bien informées. «Nous avons recensé trois cas d’empiètement sur le réseau électrique souterrain le 29 juin et les 6 et 8 juillet en cours à Bethioua, Arzew et Marsat El Hadjadj», confient les même sources.

Ces trois cas d’empiétement ont eu de fâcheuses conséquences sur des centaines de foyers qui ont été privés du courant électrique durant cette période de grande chaleur. Le phénomène d’empiétement sur le réseau souterrain de la Sonelgaz connaît une ascension inquiétante dans la zone devenue un chantier permanent à ciel ouvert.

Des engins appartenant à des sociétés de prestation de service ou à de simples citoyens n’hésitent pas à entreprendre des travaux d’excavation sans disposer de plans et sans consulter les services techniques de Sonelgaz ou d’Algérie Telecom. Une centaine de cas d’empiétement du réseau souterrain de Sonelgaz avait été ainsi enregistrés en 2016. La réparation de ces agressions nécessite la mobilisation de plusieurs équipes des services techniques de Sonelgaz.