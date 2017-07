Réagissez

Sept individus impliqués dans un braquage perpétré contre des employés d’une entreprise privée spécialisée dans la vente en gros ont été arrêtés par les services de la 15e sûreté urbaine de Maraval.

Les mis en cause avaient, depuis plusieurs jours, commis leur forfait à bord de deux véhicules, en menaçant les agents de cette entreprise, lesquels étaient chargés du recouvrement de l’argent auprès de détaillants. Ils ont emporté 650 millions de centimes en menaçant leurs victimes d’armes blanches et de bombes de gaz lacrymogène. Les enquêteurs ont récupéré une somme de 50 millions de centimes, des vêtements de marque, un véhicule de marque Maruti et les deux voitures ayant servi à commettre le braquage.