Oran : Le transport universitaire sera renforcé

Les étudiants ont souvent revendiqué un renforcement du...

Le transport a été de tout temps l’une des revendications principales des étudiants, tant au niveau des universités que des résidences universitaires.

Suite à ces multiples revendications, la direction des œuvres universitaires d’Es-Sénia, Oran, a pris la décision de renforcer ses lignes suburbaines et urbaines par l’apport de près de 80 bus, qui seront mis en service à la prochaine rentrée. Un avis d’appel d’offres a été lancé pour l’acquisition d’autobus d’une capacité minimale de 70 passagers. Ainsi, 36 bus seront répartis entre les résidences Belbouri Saïd, 1000 lits Belgaïd Yekhlef (ex-IGCMO), Le volontaire, la cité 2000 lits Ben Kaïra Khgeïra (ex-Maraval). Pour le transport suburbain, il est prévu l’acquisition de 9 bus pour les localité d’Arzew, Bethioua, Chehaïria, Aïn El Bia, 7 bus pour Gdyel, Hassi Mefsoukh, El Mouhgoun, Sidi Ben Yebka, 4 bus pour Boutlélis, Bouyakour, Marsat El Hadjadj, 6 bus pour Boufatis, Benfréha, Hassi Ameur, Tafraoui, Oued Tlelat, 10 bus pour Aïn El Turck, El Ançor, Fellaoucen, Bousfer, Mers El Kebir et 10 autres pour Misserghine, Sidi Chami, haï Nedjma, Sid El Bachir, haï Bouamama et Hassi Bounif.