Oran : Le recyclage des déchets reste à promouvoir

En effet, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a insisté sur l’importance de ce centre situé au quartier Mdina Jdida, et qui jouera un rôle pédagogique, mais aussi sera un terrain expérimental pour la promotion du geste de tri.

S’adressant à la directrice du centre, Mme Chellal Dalila, le wali a souligné l’importance de concrétiser toutes les initiatives citoyennes.

«N’hésitez pas à mettre en œuvre toutes les idées et les initiatives tout en évitant d’être dans le conflit avec les différents promoteurs, car l’objectif est d’amener les citoyens à intégrer ces notions de protection de l’environnement en leur inculquant les valeurs de citoyenneté», a déclaré le wali, qui a également affirmé aux journalistes que «ce centre est appelé à être une école de l’environnement».

Il déclare : «Nous allons travailler avec la direction de l’éducation pour effectuer des visites quotidiennes des écoliers à ce centre, afin de préparer le citoyen de demain et promouvoir le geste de recyclage aujourd’hui. Les parents d’élèves doivent également s’organiser et leurs associations doivent contribuer à ce projet, car ce site représentera des travaux pratiques et tout le monde doit participer, toutes les initiatives sont les bienvenues.»

Le wali, qui s’est félicité des aménagements réalisés dans ce site, a encore une fois insisté sur l’objectif de ce genre d’initiative: «Nous voulons construire une société, doucement mais sûrement, à travers justement ce genre d’initiative et les efforts porteront leurs fruits année après année.» Auparavant, le chef de l’exécutif avait visité les chantiers des aménagements qui ont lieu le long de la RN4 reliant Oran à Oued Tlélat et l’autoroute Est-Ouest, ainsi que l’aéroport. Plusieurs forêts seront réaménagées le long de ce tronçon, en plus de l’installation d’une nouvelle batterie de terrains combinés et de football dans l’espace symétrique aux terrains du quartier El Barki. Pour rappel, ces actions entrent dans le cadre de la feuille de route de l’exécutif annoncée par le wali au premier jour de son installation et qui fait de l’environnement et de l’embellissement de la ville la première des priorités.