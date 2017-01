Oran : Le musée d’art moderne sera inauguré en mars

Réagissez

Le Mamo, musée d’art moderne d’Oran, sera finalement inauguré en mars prochain et sera, dans un premier temps, dépendant du musée Zabana, a indiqué, hier, Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, en visite sur le site. Les anciennes galeries de la rue Larbi Ben M’hidi ont été réhabilitées de fond en comble pour abriter cet établissement, considéré comme un acquis, non pas seulement pour la ville d’Oran, mais aussi pour tout le pays, car, «en offrant un espace aux artistes, il contribuera à relever le niveau des Beaux-Arts à l’échelle nationale», ajoute le ministre, promettant que des instructions seront données pour activer la procédure administrative qui permettra au Mamo de devenir autonome. Si sa vocation première est d’offrir un espace d’expression pour l’art moderne, le Mamo aura également pour mission de faire connaître le patrimoine pictural ancien. Pour le ministre, cette réalisation est d’autant plus importante qu’elle contribuera à rehausser l’image de la ville lorsqu’elle accueillera les Jeux méditerranéens en 2021.