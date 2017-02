Réagissez

Pour marquer le deuxième anniversaire de l’entrée en production de son unité spécialisée dans la transformation du plastique, la SPA Groupe Salah, sise au niveau de la zone industrielle de Nedjma (Chtaibo), a organisé, hier, une visite guidée au profit des journalistes et d’une quarantaine d’élèves du cycle primaire de l’établissement Ecole et loisirs.

Les invités ont été accueillis par le Président-directeur général du Groupe, Fouad Salah, qui était entouré de ses proches collaborateurs et du staff administratif et technique de l’usine. Pour l’occasion, une visite a eu lieu à travers les principaux bâtiments et services de l’unité au label «Salah Plast». Les élèves, qui étaient accompagnés de leurs enseignants, ont été scindés en trois groupes pour une visite guidée à travers l’unité de transformation de la matière première, le polypropylène, qui est fourni par l’entreprise de Skikda de la Sonatrach, ou bien importée à partir de certains pays du Golfe, et cela afin d’assurer une transformation dans les normes internationales.

Cette unité est dotée de systèmes robotiques, en plus d’une vingtaine de machines des souffleuses et injections acquises auprès d’un fournisseur allemand et équipées de tout un réseau pour le refroidissement de l’eau et l’énergie électrique et la récupération. «Notre seul souci, a-t-il signalé, est de répondre aux besoins du marché local avec une production nationale conformément aux orientations du gouvernement, afin de diminuer les importations, et bien sûr, créer de l’emploi».

Pour cela, et afin de se faire une place dans le circuit des exportations, le Groupe envisage de consacrer l’année 2018 à ce volet en participant à travers le monde à des foires ou des Salons internationaux. Pour ce faire, et face à la concurrence, a indiqué le PDG — qui était entouré du directeur général de l’unité Nedjma, Boumediene Benaoumeur —, «on est à cheval avec le département des ressources humaines sur le volet de la formation continue et le recyclage du personnel technique dans le cadre de l’assistance technique au profit des 160 agents que compte cette unité de transformation du plastique implantée sur une superficie de 2000 m2».

Cette unité a assuré, pour l’année 2016, une transformation de 2500 tonnes de produits et articles confondus, alors que durant l’exercice 2015, seulement 1000 tonnes ont été transformées. La SPA Groupe Salah, qui ambitionne d’élargir sa sphère dans le domaine de l’industrie et la transformation, compte un effectif global de 300 employés pour l’ensemble de ses trois entités, dont deux sont spécialisées dans la production du gaz industriel pour les besoins des limonadières et des unités de dessalement de l’eau de mer, et l’autre, dans la mouture des épices et autres produits alimentaires et fruits secs.

«Notre principal objectif sera le lancement d’un nouveau projet, pour la création de nouveaux emplois ainsi que la demande auprès de la wilaya d’Oran pour nous octroyer une superficie de deux hectares dans la zone industrielle à même de regrouper les entités industrielles de la SPA Groupe Salah», a conclu le PDG.