Oran : Le Club des entrepreneurs dévoile ses ambitions

Le Club des entrepreneurs et des investisseurs d’Oran veut se positionner comme un acteur dans le développement local et national, selon son président. Le Club veut également se constituer en espace de débat et de concertation afin d’améliorer le climat des affaires, évaluer le potentiel du développement et présenter des propositions de projets d’intérêt général.

Le nouveau Club des entrepreneurs et des investisseurs d’Oran qui a fêté, le 27 septembre dernier, sa première année d’existence, veut se positionner comme un acteur dans le développement local et national, selon son président M. Mohamed Amine Mouffok. Après avoir présenté le plan d’action de l’association, le président du Club a invité les entrepreneurs, les promoteurs, les investisseurs et les professions libérales, experts et académiciens et représentants de la société civile à adhérer au Club afin d’améliorer le climat de l’innovation, les opportunités d’affaires et d’assister et accompagner les opérateurs économiques.

Le Club vient de constituer, selon son président, un espace de débat et de concertation le plus large possible. Il est ouvert à tous les opérateurs tout en étant un interlocuteur privilégié et responsable auprès des autorités locales afin d’améliorer en permanence le climat des affaires et évaluer le potentiel du développement et présenter des propositions de projets d’intérêt général au profit de la wilaya d’Oran. Au titre de son plan d’action 2017, le Club privilège la coopération nationale inter-wilayas et internationale pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés avec l’organisation en permanence d’événements et des animations au profit de ses membres.