Oran : Le cirque Amar est de retour

A partir de demain et jusqu’au 14 janvier prochain, le parc d’attractions d’El Hamri abritera le cirque Amar.

Un rendez-vous annuel et festif qui se perpétue depuis une dizaine d’années et qui connaît chez les enfants, ainsi que leurs parents, un véritable engouement. Le cirque Amar sera de retour à Oran à partir de mardi, et jusqu’à la mi-janvier, au niveau du parc d’attractions d’El Hamri. Après une tournée dans les wilayas du nord du pays —Bejaïa, Alger, Blida, Boumerdès, Jijel, Annaba, Sétif et Skikda — Il Florilegio dressera son chapiteau pour trois semaines à Oran. «Pour cette édition, nous proposons plusieurs nouveautés au public, comme les shows des super héros, à l’instar de Spiderman, Wonderwomen, Wondercat et plein d’autres nouveautés», dira l’un des organisateurs.

Plusieurs numéros traditionnels seront donnés, à l’image des acrobaties, de trapèzes, des cordes lisses, de tissus, le globe et ses motos... Les clowns seront également de la partie. Les animaux ne seront pas en reste, puisque des chevaux, des poneys, des lions, des tigres, la tigresse blanche, des serpents, des lamas, l’hippopotame et des crocodiles seront au rendez-vous. «D’autres animaux seront introduits, pour la première fois, au cirque d’Oran, comme les bisons. Un spectacle entièrement revisité et modernisé, mais qui a su garder son âme et sa poésie. Des artistes et des techniciens venus des quatre coins du monde ont participé à cette création». Chaque représentation durera deux heures, à raison de deux spectacles (à 15h30 et à 18h) les week-ends et durant la période des vacances. «Au-delà de cette période, nous proposons un spectacle chaque jour à 18h», ajoute notre interlocutrice. Sous un chapiteau de 1500 places, l’ancien spectacle du cirque Amar propose un spectacle familial, qui associe des performances artistiques et physiques à la fois féeriques, magiques et périlleuses.