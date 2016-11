Oran : La vente anarchique sur la voie publique enfin éradiquée

Réagissez

Vue sur la cité Akid Lotfi à Oran

De son côté, l’APC de Bir El Djir a décidé de sévir face aux commerçants ayant refusé de rejoindre leurs box dans le marché de proximité de Belgaïd.

Pas moins de 10 mises en demeure seront adressées aux marchands contrevenants pour non occupation des carrés qui leur sont réservés. Faute de quoi, leur décisions d’attribution seront annulées et ils seront remplacés par d’autres commerçants. Cette mesure vise à assainir la situation des marchés de proximité réalisés pour abriter les commerçants ambulants et ceux activant dans l’informel et les insérer dans le circuit légal. Mais ces enceintes ont été désertées finalement par des commerçants qui ont préféré plutôt le commerce informel.

Selon les dernières statistiques, 60% des box ne sont pas exploités à Oran.

A noter qu’une enveloppe de 380 millions de dinars a été débloquée pour la réalisation de ces marchés à travers plusieurs quartiers d’Oran afin de résorber le chômage. Les responsables locaux avaient opté pour les cités nouvellement construites, à l’exemple de la cité AADL, et également d’autres communes comme El Kerma, Sidi Chahmi, Aïn El Bya, Boutlélis, Aïn El Turck, El Braya, Arzew. Par ailleurs, à la cité Akid Lotfi, les incessantes opérations menées par les éléments de la sureté de wilaya ont fini par mettre fin à l’anarchie des vendeurs informels qui sévissait et qui généraient une insalubrité indescriptible et des nuisances sonores.