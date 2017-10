Oran : La santé publique recrute

Réagissez

La direction de la santé d'Oran lance un concours pour...

La direction de la santé et de la population d’Oran vient d’ouvrir un concours de recrutement pour 22 postes à pourvoir, repartis sur les Etablissements publics de santé de proximité (EPSP) d’Es Seddikia et Oued Tlélat.

Pour l’Etablissement d’Es Seddikia, la direction de la santé compte recruter 10 médecins généralistes, 7 dentistes, 1 technicien supérieur en informatique et 1 attaché administratif ayant un diplôme d’au moins technicien ou un titre reconnu équivalent en gestion publique, droit des affaires, droit en relations économiques internationales, commerce extérieur, marketing, gestion des ressources humaines et psychologie.

Un poste de comptable principal est également à pourvoir au niveau de l’EPSP d’Es Seddikia pour ceux ayant un diplôme en comptabilité et fiscalité, en comptabilité, comptabilité et gestion financière des entreprises, comptabilité et gestion ou un diplôme de technicien supérieur en gestion des magasins ou une formation en économie et droit. Pour l’EPSP d’Oued Tlélat, il est proposé 2 postes de biologistes de grade 1. Les postes sont ouverts aux porteurs de diplômes en biologie, en microbiologie, parasitologie, physiologie animale, génétique, entre autres. Les dossiers doivent être déposés au niveau des directions des ressources humaines des établissements concernés avant le 2 novembre prochain.