Oran : La relance économique au menu

Pas moins de 143 000 emplois ont été créés à Oran grâce à la relance des investissements entreprise par les pouvoirs publics.

Selon le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, ces investissements s’élèvent à 60 milliards de dinars jusqu’à aujourd’hui. Lors d’un point de presse tenu jeudi, à l’occasion de sa visite d’inspection des projets économiques lancés récemment, le wali a annoncé que «650 projets d’investissement ont été approuvés durant la dernière décennie, dont 300 depuis le nouveau système après le Calpiref»

Il a précisé que 280 projets ont été réalisés et 20 autres projets ont été annulés. «Nous annulons tout simplement les projets qui n’ont pas été lancés», a déclaré M. Zaalane. Et d’ajouter : «Nous avons d’abord opté pour les mises en demeure pour activer les projets. Nous ne cherchons pas à annuler les investissements.

Ce n’est pas une fin en soi, car c’est facile de signer un papier. Et il y a eu de bonnes réactions comme c’est le cas sur la route de l’aéroport où des investisseurs mis en demeure ont réagi positivement en concrétisant leurs projets.» Le premier responsable de la wilaya estime que le rythme économique est satisfaisant. Pour rappel, le comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier a été changé il y a une année et de nouvelles assiettes ont été débloquées. Ceci a permis une relance économique perceptible à Oran.

Pour le wali, les chiffres actuels sont un bon point pour le climat des affaires dans le pays : «Vous savez quand on considère la morosité économique que traverse le monde, on est satisfait de ce qui se fait notamment par les jeunes car ils ont encore l’énergie d’aller à l’étranger ou choisir d’autres voies. Mais ils choisissent de rester et de lancer des projets.

Ça donne beaucoup d’espoir et c’est aussi un message fort quant au climat des affaires et la sécurité dans le pays. C’est la meilleure manière d’attirer des investisseurs étrangers.» Abdelghani Zaalane a énuméré les grands investissements à Oran comme l’usine d’acier à Bethioua qui fera d’Oran un pôle compétitif dans le bassin méditerranéen avec une capacité de 4,5 millions de tonnes et 7000 postes d’emplois à venir ou en cours de création, tout en économisant au pays une manne de 400 millions de dollars par an. «Il y a effectivement de grands projets comme Renault et Knoff. Mais nous misons surtout sur les jeunes investisseurs qui constituent le fer de lance de notre économie», a-t-il dit sur le site d’un jeune entrepreneur qui aspire à produire du mobilier de cuisine.

Le wali a évoqué les projets qui sont en train de transformer la carte économique de l’Ouest à commencer par Oued Tlélat qui est en passe de devenir un pôle économique d’excellence, allant jusqu’aux frontières avec plusieurs wilayas de l’Oranie, comme Aïn Témouchent. Et de conclure que plusieurs nouveaux projets seront lancés d’ici 15 jours. In fine, notons que le wali d’Oran a inauguré et posé la première pierre de plusieurs projets économiques privés dont les assiettes foncières ont été accordées récemment à Es Sénia. Il a également fait une visite d’inspection à l’usine de production de sucre qui constitue un projet stratégique que les pouvoirs publics suivent de près.