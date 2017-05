Oran : La condition des migrants en débat

Réagissez

Une rencontre-débat a été organisée, samedi à Oran, autour de la situation des migrants, à l’initiative du collectif Solidarité migrants Algérie (SMA), avec la participation de plusieurs artistes, journalistes, universitaires et autres bénévoles.

Selon Amine Boudjani, membre du collectif organisateur, «l’objectif de cette rencontre est de rapprocher encore plus la communauté des migrants des citoyens oranais, en luttant contre les préjugés, tout en faisant la promotion de la diversité culturelle qui est une richesse pour notre pays». Notre interlocuteur n’a pas manqué de saluer la qualité des débats et les témoignages courageux et émouvants des intervenants, notamment des jeunes migrants.

Cette journée a été marquée également par l’intervention de jeunes bénévoles du collectif, qui ont rappelé les activités déjà lancées en faveur de la population à Oran, migrants et algériens, comme le rappelle Majda Boukessassa, membre dudit collectif : «Nous avons déjà organisé des rencontres pour témoigner notre solidarité aux migrants. Un match de football, une collecte de vêtements et de couvertures en hiver, une école de soutien aux enfants et autres modestes gestes ne suffisent pas, mais témoignent de notre détermination à lutter contre les stigmatisations, les préjugés, le racisme même et surtout les injustices dont sont victimes les migrants.

Nous avons démontré l’hospitalité d’El Bahia et le niveau de conscience et d’humanisme, de fraternité et de solidarité qui nous sont propres. Nous comptons continuer à débattre de la condition des différentes communautés dites ‘‘étrangères’’ à Oran et en Algérie, mais comptons surtout célébrer la différence, la diversité et la richesse.»

Et justement, la rencontre de samedi a été consacrée à une expo-photo sur le thème des migrants, grâce au concours du photographe Abdo Shanan du Collectif 220. Deux courts métrages ont également été projetés à cette occasion: Brûleurs, de Farid Bentoumi, réalisé en 2011, et Une vie en suspens, de Nick Francis et Marc Silver, réalisé en 2012.

Cette rencontre, célébrant l’humanisme et la tolérance, a été clôturée par un concert de musique avec le Camerounais Charli Djand et le guitariste oranais Ilyès Bena, ainsi que Rajaa Kateb, membre du collectif Solidarité Migrants Algérie. Pour rappel, ledit collectif a été initié d’abord par le hashtag «#SolidariteMigrantsAlgerie», suite au refoulement de plusieurs migrants en Algérie. Quant à l’événement de samedi, il intervient après une autre activité similaire réalisée à Alger par le collectif Terminus Algérie.