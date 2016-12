Réagissez

La Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) d’Oran a mis à la disposition des employeurs un nouveau produit de paiement électronique dénommé «télépaiement». Un service qui permet de régler en ligne les cotisations de Sécurité sociale déclarées via le portail de la

télédéclaration : https//télédéclaration.cnas.dz.

Un service qui permet de régler en ligne les cotisations de sécurité sociale déclarées via le portail de la télé-déclaration : https//télédéclaation.cnas.dz. en temps réel et en toute sécurité h24 et 7 sur 7. «A travers ce service, explique le responsable des finances de cette structure, trois modes de paiement sont proposés : le e-paiement, une fenêtre pour ceux qui souhaitent régler leurs cotisations par carte interbancaire CIB délivrée par toutes les banques.

Le deuxième mode de paiement est le e-banquing, soit le virement de compte à compte à distance via internet. Enfin, le prélèvement par EDI (Echange de données informatisées), qui consiste en l’autorisation des prélèvements sur le compte des employeurs du montant des cotisations. Ce qui évitera la manipulation d’espèces, le risque de chèques sans provisions, la concrétisation des opérations bancaires dans les meilleures conditions, pas de file d’attente ni de stress, etc.»

Notre interlocuteur a tenu, par ailleurs, à rassurer les employeurs quant à la sécurisation de ces transactions. Il faut noter que ce nouveau service ne connaît pas actuellement l’engouement escompté de la part des employeurs, comme le reconnaît ce responsable, d’où la tenue de cette réunion avec les journalistes dans le but justement de sensibiliser les partenaires à ce nouveau produit.