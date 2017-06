Oran : L’USTO prête à accueillir 5000 nouveaux bacheliers

Réagissez

L’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO) va ouvrir, pour la prochaine année universitaire, entre 4000 à 5000 places pédagogiques pour les futurs bacheliers dans 6 domaines de formation couvrant 22 filières, dont trois à recrutement national (génie maritime, métallurgie et hydraulique) avec 33 spécialités agréées, a-t-on appris de sources bien informées dans cet établissement universitaire.

«50 agents de saisie et 20 autres d’accueil et d’orientation seront mobilisés pour les portes ouvertes dans cette université (informations sur les formations à l’USTO, sur les laboratoires de recherche, sur les débouchés, aide aux choix des domaines pour les fiches de vœux en fonction des séries de bac et des moyennes…).

Des espaces Internet seront réservés pour les saisies en ligne des fiches de vœux avec tous les équipements nécessaires», précisent les mêmes sources. Les agents de saisie sont également formés sur le logiciel Progres pour les inscriptions en ligne. La cérémonie de clôture de l’année universitaire 2016/2017 sera célébrée après l’Aïd El Fitr pour récompenser les majors de promotion par cycle et par spécialité, souligne-t-on.

105 majors de promotion au total seront récompensés. Les mêmes sources confient que 5300 étudiants ont obtenu leur diplôme cette année : 3000 licences et 2500 masters. Concernant la post-graduation, 40 ont eu leur magistère, 80 leur doctorat en sciences, 20 doctorats LMD et 25 habilitations (habilités à diriger les travaux de recherche).