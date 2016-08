Oran : L’université lance de nouvelles filières

Réagissez

Les responsables de cette institution annoncent également l’ouverture d’un nouvel institut dénommé ISTA (Institut des sciences et techniques appliquées), qui offrira 60 places pédagogiques pour 2 spécialités que sont l’optique et la mécanique de précision, ainsi que les mesures physiques et l’instrumentation scientifique.

Les inscriptions pour les bacheliers intéressés par ces deux spécialités ont été ouvertes à l’échelle nationale et un concours d’entrée a été organisé les 1er et 2 août. Pour le reste, les inscriptions définitives des nouveaux bacheliers désirant poursuivre leur cursus à l’université Oran I sont prévues entre le 4 et 9 août (vendredi et samedi compris) au campus Mourad Salim Taleb (ex-IGMO).

D’après les statistiques relatives aux inscriptions préliminaires organisées entre le 19 et 24 juillet, le nombre de nouveaux bacheliers affectés à l’université d’Oran I serait de 4 682, avec, par filières, les mathématiques et l’informatique (164), les sciences de la nature et de la vie et la biologie (777), la médecine (945 avec une moyenne minimale d’inscription de 15,55), la pharmacie (477 avec une moyenne minimale d’inscription de 14,98), la chirurgie dentaire (210 avec une moyenne minimale d’inscription de 15,51), les sciences et technologie (43), les sciences de la matière (43), les sciences et techniques appliquées (60), les sciences humaines (626), les sciences islamiques (453), les arts (81), les lettres et langue arabe (557). La même université va également inscrire les bacheliers d’avant 2016, ceux qui ont obtenu le bac à l’étranger en plus des transferts géographiques dans les filières régionales et nationales. Oran I accueillera donc au final plus de 5 000 nouveaux étudiants.