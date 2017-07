Réagissez

L’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran (USTO) vient d’être sollicitée par l’université polytechnique de Carthagène en Espagne (UPCT ou universidad politécnica de Cartagena) pour participer au programme de la commission européenne de mobilité des étudiants et des chercheurs, dit Erasmus Plus.

L’université polytechnique de Carthagène a ainsi offert 16 bourses d’études à l’USTO, a-t-on appris de sources bien informées au rectorat de cette université. Sur ces 16 bourses d’études, 10 sont destinées aux étudiants (licence, master, doctorat), trois pour le personnel académique et trois autres pour le personnel administratif.

«Les étudiants postulant à cet appel d’offres avec une vingtaine de candidatures ont été auditionnés, mercredi 28 juin, par une commission constituée des représentants de chaque faculté et institut (vice-doyens, directeurs d’instituts, etc.) afin d’évaluer leurs compétences et aptitudes linguistiques en anglais, leurs motivations et notamment sur leurs plans de cours pour les étudiants en graduation et leurs plans de recherches pour les doctorants», précisent les mêmes sources.

Le programme européen Erasmus+ soutient financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation et de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020. Le programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d’une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité.

L’université polytechnique de Carthagène est la plus jeune université espagnole. Créée en 1998, elle comprend quatre écoles techniques supérieures en ingénierie agricole, génie industriel, ingénierie des télécommunications, génie civil, un collège en engineering naval, une faculté des affaires et une école de tourisme.