Oran : L’UGTA annonce une grève à la direction du commerce

Dans un communiqué d’une rare virulence, l’UGTA accuse...

Le bras de fer entre les syndicalistes de la direction du commerce et leur hiérarchie a atteint le point de non-retour.

La section syndicale a décidé, mercredi 13 septembre, à l’issue d’une A.G, d’observer une grève générale dans les prochains jours, tout en réclamant l’envoi d’une commission ministérielle pour enquêter sur des informations compromettantes et autres dépassements qui nuisent à l’économie nationale et à la santé des consommateurs. Dans un communiqué d’une rare virulence, la section syndicale accuse des parties occultes de destruction des PV officiels et d’annulation de procédures réglementaires contre des commerçants influents. La section syndicale UGTA détient des preuves compromettantes sur des affaires de violation de la réglementation en vigueur passibles de lourdes peines dans le code pénal et qui portent atteinte à l’économie nationale. Les syndicalistes confient que des agents de contrôle ont subi des pressions et autres intimidations pour abandonner toutes les poursuites et enquêtes sur des affaires scabreuses. «Des agents de contrôle ont été menacés de sanctions disciplinaires et notamment de mutation pour abandonner leurs enquêtes», regrettent les syndicalistes, tout en ajoutant que les informations sensibles et compromettantes seront transmises à la tutelle. Le préavis de grève sera déposé ce dimanche à la direction du commerce, signale-t-on.