Oran : L’Hôtel de Ville sera restauré en février 2018

Les travaux de restauration de l’Hôtel de Ville d’Oran seront achevés en février prochain, a-t-on appris, mardi, à l’occasion d’une visite d’inspection du wali d’Oran, Mouloud Cherifi.

Cette opération porte sur la réhabilitation de la façade extérieure et de la toiture de l’Hôtel de Ville, a précisé le représentant du bureau d’études compétent, Nassim Merad. A l’échéance indiquée, ce joyau architectural, dont la construction remonte à la fin du 19e siècle, retrouvera sa façade «conforme à l’initiale», a-t-il souligné. Ce responsable a également évoqué la possibilité de voir les travaux de réalisation menés par l’entreprise algérienne Hasnaoui Tarmim s’achever avant les délais fixés. Au cours de sa visite, le wali a pris connaissance de projets localisés dans l’environnement urbain de l’Hôtel de Ville, dont l’extension de la place du 1er Novembre et les études de restauration de biens culturels, tels le Palais du bey et la mosqueé Bacha, remontant à la période ottomane. A l’issue de sa tournée, qui comprenait aussi d’autres édifices à caractère historique, comme le fort de Santa-Cruz (période espagnole), le chef de l’exécutif a notamment insisté sur «la conjugaison des efforts de tous les acteurs et partenaires du secteur culturel». «La collaboration de toutes les bonnes volontés est nécessaire», a soutenu le wali, en escomptant davantage d’intérêt de la part des opérateurs nationaux pour investir dans le domaine de la restauration du patrimoine.