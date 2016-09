Oran : L’entreprise allemande Knauf au cœur d’un scandale

Réagissez

Cette fin de semaine, cinq prévenus, dont quatre membres du conseil d’administration de l’ex- entreprise publique ERCO, et un ancien représentant de Knauf, l’entreprise allemande qui a acquis la plâtrerie de Hassiane Toual (ex- Fleurus), ont comparu à la barre du pôle judicaire d’Oran pour répondre du grief d’escroquerie et transgression à la législation des changes et fuite de capitaux. Une affaire qui n’a pas encore fini de faire couler de l’encre. L’affaire a démarré suite à une commission rogatoire allemande. Un Algérien installé depuis un moment en Allemagne qui a représenté Knauf, aurait reçu sur son compte des sommes totalisant 230 000 euros. Ce dernier se défendra en expliquant qu’il n’a fait qu’un travail qui lui a été confié et contre lequel il a perçu un salaire. Le juge n’en démordra pas et insistera sur les biens qu’il a acquis et la fameuse voiture de luxe Touareg.

A son tour, le prévenu a répondu qu’il a acquis légalement tous ces biens. Pour leur part, les cadres, chacun à son tour, ont expliqué à l’audience la procédure de cession d’une entreprise publique à un opérateur étranger. Même étant membres du conseil d’administration de l’entreprise mère, la décision ne leur revient pas.

C’est le Conseil de participation des entreprises (CPE) présidé par le chef de gouvernement qui prend ce type de décision. Une explication que reprendront les avocats lors de leurs plaidoiries. Le procureur a requis sept ans de prison ferme contre les prévenus. L’affaire a été mise en délibéré. Le groupe allemand Knauf s’est implanté à Oran en 2006, à travers le rachat de 50% des parts de la plâtrière Fleurus avant son acquisition définitive en 2010.