Oran : Incendie à l’hôtel de ville

Réagissez

Un incendie s’est déclaré, hier à 9h45 du matin, au 1er étage de la façade Sud de l’hôtel de ville d’Oran.

Le sinistre n’a fait aucune victime mais seulement des dégâts matériels : chute d’une corniche, partie de la façade Sud brûlée, échafaudage légèrement endommagé, fenêtres brisées ainsi que toute l’aile des locaux des anciens standards de l’APC ravagée par les flammes.

Alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus sur place immédiatement, et il leur a fallu moins d’un quart d’heure pour maîtriser le sinistre. Aux dires d’un responsable de l’APC d’Oran, «ce sont les armoires désaffectées depuis 20 ans qui sont à l’origine du sinistre».

La police scientifique s’est aussitôt attelée à déterminer les causes de l’incendie. Situé place 1er Novembre, en plein centre-ville, l’hôtel de ville subit, depuis septembre 2015, des travaux réhabilitation qui devaient, au départ, ne durer que 18 mois. Mais la société en charge des travaux a reçu un Ordre de service d’arrêt, et il a fallu attendre le début de l’année pour qu’elle reçoive un ODS de reprise. Les travaux devront donc se terminer dans environ 5 mois, nous explique-t-on, et l’incendie d’hier «n’affectera pas le bon déroulement des travaux de réhabilitation».

Un élu, membre de l’exécutif de l’APC, nous a signalé qu’une fois l’édifice réhabilité, il n’aura d’autre vocation que de recouvrer son statut d’hôtel de ville, et tout le staff de l’APC s’y réinstallera de nouveau. Quant à la carcasse du Château-neuf, une fois réaménagée, elle se transformera en siège administratif de l’APC d’Oran.