Oran : Grande opération de solidarité au profit des migrants

Une caravane de solidarité avec les migrants subsahariens vivant en situation irrégulière à Oran a été organisée, jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale de la femme.

Le coup d’envoi de cette caravane qui va sillonner les 26 communes de la wilaya d’Oran, a été donné par le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, qui a coordonné cette vaste opération de solidarité.

Cette opération a été initiée par des associations et des acteurs locaux à l’image du Croissant-Rouge algérien (C-RA), des Scouts musulmans algériens (SMA), de l’Union nationale de la femme algérienne (UNFA) et des dizaines de bénévoles dont des médecins et des militants associatifs.

La wilaya a assuré la coordination du travail des associations lors de cette opération de solidarité menée sous l’égide de la direction de l’Action sociale.

Des bus et des véhicules utilitaires ont été mobilisés pour acheminer les dons au profit des migrants. La caravane a sillonné le boulevard du Millenium, haï El Othmania (ex-Maraval), El Hamri et Aïn El Beida où vivent près de 200 migrants subsahariens. A l’occasion de la Journée du 8 mars, des fleurs ont été offertes aux femmes migrantes.

Pas moins de 200 colis composés de jouets pour les enfants ainsi que des denrées alimentaires et des vêtements ont été distribués. De nombreux bienfaiteurs ont contribué à cette opération. D’autres opérations ont été et seront organisées par le C-RA, assure ce dernier. Des opérations qui consistent en la distribution de repas chauds et de couvertures ont été organisées durant la période de grand froid.