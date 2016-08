Oran et Mascara : Le secteur de l’éducation recrute

Réagissez

Siège de la direction de l’éducation de Mascara

Le secteur de l’éducation d’Oran sera renforcé par près de 170 nouvelles recrues.

Selon la direction de l’éducation, parmi les spécialités retenues, 16 postes sont à pourvoir pour les intendants, une quinzaine pour les intendants-adjoints, 130 pour les superviseurs de l’éducation et 7 pour les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Trois établissements ont été réquisitionnés pour le dépôt des dossiers. Le CEM Yaghmorcen, à la cité Maraval, reçoit les dossiers des candidats pour les postes d’intendants. Pour ceux des candidats aux postes d’intendants-adjoints, ils doivent déposer leurs dossiers au CEM Tandjaoui, à Gambetta. Pour les autres, ils doivent déposer les leurs au lycée technique les Palmiers. La date du concours est fixée au 17 septembre. Rappelons qu’au titre de l’année scolaire 2016-2017, la wilaya d’Oran a bénéficié de plus de 1400 postes d’enseignement, tous cycles confondus.

A Mascara, la direction de l’éducation a annoncé l’ouverture de 120 nouveaux postes budgétaires dans les corps des intendants (29 postes), d’intendants-adjoints (23 postes), d’attachés principaux de laboratoire (20 postes) et de superviseurs de l’éducation (48 postes). Les candidats au concours de recrutement des intendants sont invités à déposer leur dossier de candidature au niveau du lycée Djamel Eddine El Afghani. Quant aux candidats aux postes d’intendants-adjoints, les dossiers de candidature doivent être déposés au lycée Mohiédine Ben Mustafa Errachidi et au CEM Mezghache Abdelmadjid pour les postulants aux postes d’attachés principaux de laboratoire et aux postes de superviseurs de l’éducation. Entamées le 31 juillet dernier, les inscriptions aux concours de recrutement des quatre corps se poursuivront jusqu’au 18 août en cours, a-t-on appris du chargé de communication de la direction de l’Éducation nationale.