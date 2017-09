Oran en bref :

Réagissez

Un salon dédié à l’emploi

Un Salon dédié à l’emploi a ouvert ses portes, jeudi dernier, au centre des Conventions Ahmed Benahmed d’Oran, il va s’étaler jusqu’au 30 septembre. Cette 7e édition intitulée «Talents et emploi» est organisée par le portail internet dédié à l’emploi Emploitic et Graduate, une agence de communication & événementielle spécialisée dans le marketing des ressources humaines et avec comme partenaires la direction de l’emploi d’Oran, l’ANEM et d’autres organismes de recrutement privés, tels Retrapide (Recherche travail rapide). «J’ai remarqué la présence en grande partie d’agences proposant des formations, ainsi que des sites électroniques qui vous aident à trouver un emploi. Je suis ingénieur en agronomie et je suis venu pour trouver un boulot pas pour entamer une formation de plus», nous dit Nazih, venu de Tlemcen. D’aucuns ont déploré le fait qu’il n’y ait pas de recruteurs qui procèdent directement aux entretiens d’embauche.

S. S. et T. K.



Ouverture de 112 postes de formation Doctorale à l’USTO

L’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf vient d’ouvrir un concours pour l’accès à la formation doctorale au titre de l’année universitaire 2017/2018.

112 postes sont à pourvoir lors des épreuves qui se dérouleront le 24 octobre prochain et qui sont ouverts à tous les masters de la filière, selon M. Boudia, chargé de communication de l’USTO.

La date limite pour les inscriptions est fixée au 17 octobre 2017. Z. S.

Le directeur de l’OPGI muté à Mascara

Un mouvement à la tête de l’Office de gestion et de promotion immobilière OPGI d’Oran vient d’être opéré par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. Ainsi, un nouveau directeur sera installé, la semaine prochaine à la tête de l’office d’Oran, en remplacement de Mohamed Saber, appelé à occuper le même poste dans la wilaya de Mascara. F. A.