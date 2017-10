Oran en bref :

Réagissez

20 candidats à l’émigration clandestine interpellés à Aïn Feranine

Les services de sécurité ont fait avorter, avant-hier, une tentative d’émigration clandestine. Selon un communiqué, les gendarmes ont interpellé à la plage Aïn Feranine (commune de Bir El Djir), 20 candidats à l’émigration clandestine, qui s’apprêtaient à gagner clandestinement les côtes espagnoles à bord d’une embarcation pneumatique. Les gendarmes ont interpellé ces candidats à l’émigration clandestine (dont quatre mineurs) et récupéré une embarcation avec un moteur et six jerricans d’essence. N. H.



900 logements seront distribués le 1er novembre

Quelque 300 logements de type promotionnel aidé (LPA) seront distribués mercredi prochain dans la localité de Belgaïd. Ce quota a été confié à 6 promoteurs privés, a noté le maire de Bir El Djir, précisant que la distribution de cette tranche était prévuehier, mais elle a été reportée au 1er novembre, au même titre que celle des 364 logements sociaux. Plus de 900 logements, entre sociaux et promotionnels aidés, seront donc distribués, cette semaine, à Belgaïd.

La wilaya d’Oran a, pour rappel, bénéficié d’un programme de 6500 logements de type promotionnel aidé, dont 1400 ont été confiés à l’OPGI. Ce programme a été scindé entre Belgaïd, avec 1300 unités réparties entre 8 sites, et 100 à Aïn El Turck. L’OPGI a également bénéficié d’un programme supplémentaire de 300 unités entre Belgaïd (50), Benfréha (125) et Hassi Mefsoukh (125). F. A.



Un budget pour l’aménagement urbain à Gdyel

Une enveloppe budgétaire de 14 millions de dinars a été débloquée pour réaliser la deuxième tranche du projet d’aménagement urbain à Gdyel, a-t-on appris, hier, auprès du maire de Gdyel. Une première tranche de 32 millions de dinars a été déjà réalisée et est considérée comme la plus importante dans le nouveau pôle urbain situé à l’est de Gdyel et qui abrite deux importantes cités de 1500 et 1050 logements sociaux. Une entreprise a été désignée et le chantier sera lancé prochainement, a noté le maire. Ce projet vise à contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants qui ont été relogés tout récemment à la cité des 1050 Logements. Il s’agit, entre autres, de la réalisation de la voirie, d’espaces de convergence et d’aires de jeux, ainsi que de groupes scolaires afin de répondre aux doléances des familles.

Des opérations similaires sont prévues pour la localité d’Oued Tlélat, où plus de 1000 familles ont été aussi relogées. F. A.



La santé mentale en question

L’Association des psychiatries d’Oran (APO) va instituer, dès l’année prochaine, le prix de la meilleure communication intitulé «Le jeune psy», a annoncé, jeudi, son vice-président, Dr Mankour, lors de l’ouverture des travaux de la 6e Journée internationale de psychiatrie sous le thème «Les troubles de l’humeur : une hirondelle ne fait pas le printemps». La participation concerne les résidents en psychiatrie avec 5 ans d’expérience. Il s’agit d’initier les participants aux travaux de recherche sur cette pathologie afin d’améliorer la prise en charge médicale des patients. Pour cette nouvelle édition, quelque 300 participants nationaux et étrangers, des praticiens et des experts de renom ont pris part aux travaux à l’hôtel Sheraton.

Dans son intervention, le président, Dr Heddadj, a insisté sur la formation médicale continue et la mise à niveau du corps médical grâce à de telles rencontres médicales et scientifiques.

Au programme figurent une vingtaine de communications qui traitent des troubles bipolaires, avec les fléaux tels que la dépression, le suicide. T. K.