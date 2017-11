Oran en bref :

Réagissez

Une dispute tourne au drame



Accusé dans une affaire d’homicide, le dénommé A.O.K. a été condamné, hier, à 20 ans de réclusion par le tribunal criminel. Les faits remontent au mois d’avril 2016 : le prévenu, ainsi que la victime, A.A. travaillaient tous les deux au niveau d’un chantier de construction à Bir El Djir. Une dispute éclatera entre ces deux derniers, qui avaient un peu forcé sur l’alcool. La victime frappera alors le mis en cause avec un gourdin, ce dernier ripostera en lui assénant trois coups de couteau, dont deux à l’abdomen. Evacué aux urgences, il a été transféré aux soins intensifs avant de subir une intervention chirurgicale. Le 17 mai, il succombera à ses blessures. Toutefois, avant de rendre l’âme, il avait fait sa déposition et le mis en cause qui, lui aussi, avait déposé plainte et bénéficié d’un arrêt de travail de 13 jours, a été arrêté pour coups et blessures volontaires. Les faits seront requalifiés suite au décès de la victime. A la barre du tribunal criminel, le prévenu tentera de minimiser les faits, expliquant que, suite à l’agression dont il a été victime, il a riposté sans mesurer l’ampleur de son acte. Le représentant du ministère public a requis la peine maximale.

La défense plaidera les circonstances atténuantes en revenant sur le rapport du légiste, qui avait parlé de complications en conséquence de la blessure de la victime. S. M.



Dérapage mortel d’un motocycliste à Hassi Bounif



Hier à 6h10, un quinquagénaire qui conduisait une moto de marque Peugeot 103 a dérapé à Zouiya (Hassi Bounif). Grièvement blessé en divers endroits, il décéda sur le coup. Les éléments de la Protection civile ont constaté le décès et transféré la dépouille à la morgue de l’EHU du 1er Novembre. H. S.



Un sexagénaire fait une chute mortelle aux Falaises



Avant-hier dans l’après midi, un homme âgé de 60 ans a fait une chute de 80 mètres aux Falaises. Grièvement blessé en divers endroits, la malheureuse victime, d’origine inconnue, est décédée sur le coup. Intervenant sur les lieux, les éléments de la Protection civile n’ont pu que constater le décès. La dépouille a été transférée vers la morgue de l’EHU du 1er Novembre. H. S.



Près de 700 g d’or non déclarés saisis à l’aéroport



Près de 700 g d’or non déclarés ont été saisis avant-hier lors du traitement des voyageurs à destination de Paris par les douaniers de l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Es Sénia. Ces bijoux n’ont pas été déclarés par un passager algérien établi à l’étranger, ce qui représente une infraction à la législation, apprend-on de sources douanières. Il s’agit d’une exportation de marchandise réprimée par l’ordonnance 96-22 relative à la répression de l’infraction à la réglementation des changes. Cette quantité d’or, dont la valeur est de 278 millions de centimes, a été saisie et une amende représentant 2 fois la valeur a été appliquée dans le cadre de cette affaire, soit plus de 556 millions de centimes. F. A.



Des agriculteurs d’Oued Tlélat inquiets



Un groupe d’agriculteurs de la région d’Oued Tlélat se disent inquiets quant à l’arrêt par les services de l’hydraulique, maître d’ouvrage, des travaux de raccordement pour l’alimentation en eau potable de leurs exploitations.

Certains agriculteurs, dont les exploitations agricoles sont implantées à proximité du site de l’usine Renault, ont pris attache avec la direction de l’hydraulique qui leur a indiqué que l’arrêt du chantier est dû à un manque de crédits pour la finition de ce projet. T. K.