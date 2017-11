Oran en bref :

Réagissez

7es journées internationales de pneumologie à l’EHU

Cinq cents participants venus des quatre coins du pays, mais encore de France et de Tunisie, ont pris part, mercredi et jeudi derniers, aux 7es Journées internationales de pneumologie à l’EHU d’Oran. Ainsi, l’après-midi du mercredi a été consacrée à l’organisation de trois ateliers portant notamment sur l’apnée du sommeil.

Le deuxième jour de ces journées de pneumologie a vu les communications de plusieurs éminents spécialistes dont 14 venus de l’étranger (France et Tunisie). M. Lellou, président du comité d’organisation, a indiqué que ces journées entrent dans le cadre de la formation continue. Concernant l’asthme, il dira que cette pathologie touche officiellement 5 à 6% de la population au niveau de la wilaya et 3,5% au niveau national. Un pourcentage qu’il considère sous-estimé. A ce titre, poursuit-il, ces journées vont nous permettre de nous mettre à jour de par les thèmes d’activités prévus. Hadj Sahraoui

Incendie dans un centre commercial à Aïn El Turck Un suspect arrêté

Dans le cadre de l’enquête relative à l’incendie qui s’était déclaré la semaine dernière dans une aile de l’ex- souk el fellah d’Aïn El Turck, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté d’Aïn El Turck ont procédé, avant-hier, à l’interpellation d’un repris de justice âgé de 35 ans, résidant à ladite station balnéaire. De sources policières, suite aux témoignages de quelques citoyens, l’individu en question a été reconnu comme étant l’auteur de l’incendie qui avait causé la dégradation totale de plus de 10 locaux commerciaux et un préjudice de plusieurs dizaines de milliards pour les commerçants et artisans qui y activaient. Selon les mêmes sources, le présumé coupable sera présenté devant le magistrat instructeur près le tribunal d’Aïn El Turck. Karim Bennacef

Un an de prison avec sursis pour 4 adeptes de la mouvance Al Ahmadia

Jugés et condamnés par le tribunal d’Es Sénia à deux ans de prison ferme et 300 000 DA d’amende, quatre jeunes mis en cause dans une affaire de création d’association sans autorisation et de collecte de fonds illégale ont été condamnés, cette fin de semaine, à une année de prison avec sursis par la cour d’appel d’Oran. Rappelons que lors du procès en première instance devant le tribunal d’Es Sénia, le ministère des Affaires Religieuses qui s’est constitué partie civile, a demandé le dinar symbolique. Les faits remontent au 1er janvier 2017 : un groupe de 4 jeunes adeptes de la mouvance Al Ahmadia, soupçonnés de ramasser des fonds pour faire la propagande de cette mouvance, a été arrêté entre Oran et Mostaganem. La perquisition au niveau du domicile d’un de ses membres s’est soldée par la saisie de plusieurs écrits et livres portant sur cette secte. A la barre, les mis en cause nieront les accusations retenues contre eux. Leur défense plaidera leur non-culpabilité. S. Moncef

Les Falaises : Découverte d’un cadavre en décomposition

Porté disparu depuis une quinzaine de jours, un homme a été découvert mort, avant-hier vers 18h30, au niveau du lieu-dit Les Falaises. Le corps de cet homme de 34 ans, demeurant au quartier USTO, a été retrouvé dans un état de décomposition très avancé. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital d’Oran pour les besoins d’autopsie. Une enquête a été ouverte. N. H.