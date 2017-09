Oran en bref :

Réagissez

Cadre de vie : L’aménagement de la frange maritime en question

Une étude pour l’aménagement de la frange maritime est d’Oran sera lancée incessamment, a annoncé, mardi, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, lors d’une visite de travail. Cette étude, a relevé le chef de l’exécutif, s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux plan d’aménagement et d’extension vers l’est de la ville d’Oran d’ici à l’horizon 2030. Elle doit être conçue, a-t-il précisé, par un bureau d’études qui va cibler toutes les zones vierges devant accueillir des opérations de réaménagement ou des équipements socioculturels afin de rendre à Oran sa véritable vocation de métropole du bassin méditerranéen. L’étude en question sera scindée en plusieurs étapes allant du plateau de l’esplanade Sidi M’hamed (prolongement du front de mer) jusqu’à la localité balnéaire de Kristel, soit environ une vingtaine de kilomètres. En outre, le chef de l’exécutif a instruit les gestionnaires et les élus locaux à prendre des mesures pour veiller à l’hygiène et à la protection de l’environnement,- notamment au niveau du jardin du plateau de Sidi M’hamed. Il faut dire que le jardin de Sidi M’hamed qui jouit d’une vue imprenable sur le port d’Oran, est souvent envahi par des déchets et autres détritus qui dénaturent le paysage. Tegguer Kaddour

Canastel et Bir El Djir : Un lycée et une école inaugurés

Au titre de la rentrée scolaire 2017-2018, un nouveau lycée et une école primaire ont été réceptionnés dans la matinée de mardi à Canastel et haï Yasmine (Bir El Djir) dans les nouvelles cités d’habitation. Le nouveau lycée de Canastel est implanté à proximité de la cité des 1344 logements. Il va, avec les autres établissements scolaires des cycles primaire et secondaire réceptionnés l’année dernière, atténuer la surcharge des classes. Le lycée baptisé du nom du moudjahed Zoubir Belkacem (1938-2008) a été réalisé en un temps record, soit en 8 mois de travaux accélérés, pour un montant de 41 milliards de centimes. Avec une capacité de 800 places dont 200 en demi-pension, l’établissement dispose de 16 salles de classe, un auditorium, un stade en gazon synthétique, une salle omnisports et 7 logements de fonction. L’école primaire Djori Abdelkader de Bir El Djir est située à haï Yasmine. Pour la rentrée 2017-2018, selon le directeur de l’Education, 343.000 élèves dont 6000 nouveaux inscrits, tous cycles confondus, ont regagné durant cette première journée les établissements scolaires. Pour ce qui est du manuel scolaire, certains établissements n’ont à ce jour pas reçu leur quota, ce qui a entraîné l’inquiétude des parents d’élèves rencontrés ce mercredi. T. K.

El Hamoul : Un motocycliste tué par une voiture

Un accident de la circulation, survenu dans la nuit de mardi, dans la localité d’El Hamoul, dans la commune d’El Kerma, a fait un mort. Selon un communiqué de la protection civile, vers 23 heures 30, au niveau du pont d’El Hamoul, un motocycliste a été heurté par une voiture et a succombé à ses blessures sur le lieu même de l’accident. La dépouille de la victime de 28 ans a été déposée à la morgue pour autopsie et une enquête a été ouverte. L’accident a aussi fait un blessé. Z. S.