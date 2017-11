Oran en bref :

Réagissez

Vers la démolition des habitations menaçant ruine

En prévision de l’aménagement du quartier de Sidi El Houari et la réalisation de nouveaux espaces de loisirs, des directives ont été données, avant-hier, par le wali d’Oran pour la démolition de certaines constructions désaffectées qui défigurent l’esthétique du quartier, notamment celles qui donnent sur les restaurants de la pêcherie. Lors d’une sortie effectuée dans ce quartier, le wali a insisté sur la nécessité de préserver ce quartier, véritable mémoire d’Oran, et d’entamer la démolition.

Cette opération se fera dans le cadre d’une concertation avec les services chargés de la protection du patrimoine et tous les acteurs intervenant dans ce projet. Le wali a annoncé, lors de cette visite, que plusieurs projets d’investissement sont prévus dans le cadre d’un partenariat entre le secteur public et privé dans cette zone et précisé également que les études relatives au lancement de ces opérations sont en cours d’achèvement. Ce quartier connait un afflux considérable de visiteurs, ce qui traduit l’impact de ces projets dans le développement du tourisme et l’amélioration de la prestation de services en matière de restauration. Un défi de taille que doivent relever les autorités locales surtout qu’Oran a été choisie pour abriter les Jeux Méditerranéens 2021. Par ailleurs, des opérations d’embellissement seront lancées le long de l’axe reliant l’hôtel Sheraton au jardin de Sidi M’hamed. F. A.



Une vieille femme blessée dans l’effondrement d’un toit

Une vielle femme de 76 ans a été blessée, avant-hier en fin d’après-midi, suite à un effondrement survenu chez elle au 27 rueToula Houari, au quartier Sidi El Bachir ( ex Plateau saint Michel). Selon la protection civile, le drame s’est produit samedi vers 18 h lorsque le plafond d’une chambre d’un appartement situé au 1er étage de cet immeuble de trois niveaux a cédé. La victime a été blessée au niveau de la tête et du bras droit selon la même source. Elle a été évacuée vers le service des urgences de l’hôpital d’Oran. N. H.



Un nourrisson abandonné sur la voie publique

Un nourrisson âgé de 6 mois a été découvert, avant-hier aux environs de 17 heures, abandonné sur la voie publique près de la 15ème sureté urbaine à Maraval. Les éléments de la protection civile intervenus sur les lieux ont pris en charge ce nourrisson qui se trouvait être en bonne santé. Ils l’ont transféré à l’hôpital pédiatrique pour consultation et acheminé ensuite vers la pouponnière de haï Salem. H. S.



Un baron de drogue arrêté

Un baron âgé de 37 ans, impliqué dans plusieurs affaires de trafic et de commercialisation de stupéfiants, a été arrêté par les services de la sûreté de daïra de Boutlélis, après une extension de compétence dans la wilaya de Blida, a indiqué, hier, le commissaire Rahmani lors d’une conférence de presse au siège de la sûreté d’Oran. Deux mois d’investigations ont fallu aux enquêteurs pour neutraliser le mis en cause et saisir par la même une quantité de 100 kg de kif traité. Celle-ci a été découverte à bord d’un véhicule avec lequel circulait le mis en cause avec de faux papiers pour éviter d’être arrêté. Cette affaire vient dans la continuité de celles traitées ces derniers mois, a noté le responsable en précisant que le kif traité en provenance des frontières Ouest transitait par Oran pour être écoulé à l’Est du pays. Les recherches se poursuivent pour identifier d’autres complices et le mis en cause sera présenté à la justice à l’issue de l’enquête. Pour rappel, les policiers ont saisi durant les 9 premiers mois de l’année, 16 quintaux de résine de cannabis, 8691 comprimés de psychotropes et 350 gr de cocaïne. F. A.