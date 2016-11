Oran : Dix périmètres dédiés à l’apiculture

Réagissez

Le miel a vu sa production augmenter de façon significative ces dernières années à Oran.

Plusieurs mesures ont été prises pour développer cette profession, comme la formation et l’accompagnement des apiculteurs. Dans ce cadre, 10 périmètres dédiés à l’apiculture ont été ouverts, ces jours-ci, dans les zones forestières des communes de Misserghine, Boutlelis, Bousfer et Aïn El Kerma, accueillant 126 apiculteurs, dont 10 femmes, avec un total de 1500 ruches, selon la Conservation des forêts. La wilaya d’Oran compte plus de 400 apiculteurs et 5500 ruches pleines.

Le rendement moyen par ruche varie entre 10 et 20 kg. C’est ainsi que, cette année, une production de 37 500 kilos de miel est attendue. Toutefois, même si la production augmente, les prix ne baissent pas.

Selon les apiculteurs, le prix du miel s’est envolé par manque d’une filière de commercialisation qui devrait réguler ce marché. Chacun propose sa production à un prix qui varie selon les humeurs et les acheteurs. La DSA œuvre à l’amélioration de la production du miel dans les prochaines années par l’encouragement des apiculteurs à se structurer dans des associations et à la création de coopératives pour leur formation aux nouvelles méthodes d’apiculture.

Rappelons que d’autres périmètres dédiés aux apicultures seront ouverts au niveau des espaces forestiers dans plusieurs communes d’Oran-Est.