Oran : Des sorties en mer au profit des enfants issus de familles nécessiteuses

Réagissez

Près de 9000 enfants nécessiteux issus des communes déshéritées de la wilaya d’Oran ainsi que des établissements et maisons de jeunes relevant de la direction de la jeunesse et des sports vont bénéficier, durant cette saison estivale, de sorties en mer au niveau des trois plages des Andalouses, de Marsat El Hadjadj et de Madagh.

Selon le chef de service de l’animation et des sports à la DJS, le coup d’envoi du premier départ d’un groupe de 800 jeunes est prévu pour le 12 juillet courant. Les autres programmations se feront au fur et à mesure durant toute la période de juillet et août. Huit sorties sont ainsi prévues et entrent dans le cadre du Plan bleu, où onze établissements de la DJS ont été retenus pour désigner les bénéficiaires qui seront encadrés par du personnel recruté par cette même structure de jeunesse pour assurer la surveillance des baignades et l’animation culturelle. A noter, enfin, que ces 9000 enfants sont entièrement pris en charge par la DJS sur le plan de la restauration et du transport.