Oran : Des simplifications douanières pour 28 opérateurs

Réagissez

Pas moins de 28 investisseurs de la région d’Oran ont bénéficié du statut d’Opérateur économique agréé (OEA) sur un total de 329 au niveau national.

Ces investisseurs ont souscrit 5466 déclarations douanières. Ils activent dans la transformation de la matière première et dans la production. Le couloir vert offre aux opérateurs une simplification des procédures douanières, avec un dédouanement et un enlèvement rapide de la marchandise aux frontières.

Par ailleurs, et selon un bilan de l’activité du commerce extérieur de la direction régionale des Douanes d’Oran qui couvre quatre inspections divisionnaires (Oran Port, Oran extérieur, Arzew et Aïn Témouchent), on saura que plus de 6,5 milliards de dollars de produits agricoles, agroalimentaires, d’équipements et de matières premières ont été importés, soit une hausse de 24,970 millions de dollars par rapport à 2015. Cette hausse s’explique par l’augmentation du cours des changes.

Les exportations ont connu une baisse sensible, pour passer de plus de 22 milliards de dollars à plus de 15 milliards de dollars. Cette diminution est due à la chute des cours pétroliers. En outre, pour booster les exportations, plusieurs mesures d’encouragement ont été initiées, à l’exemple du dispositif douanier de soutien à l’exportation, l’exonération de tous les droits et taxes, la réduction du fret et assurance et le dédouanement sur site, ont indiqué, hier, des sources douanières.