Oran : Des logements attribués aux enseignants du supérieur

Un premier quota de 50 logements à Bir El Djir, sur un programme de 150 logements améliorés de type F4, sera attribué aux enseignants universitaires au début du mois d’octobre prochain, a annoncé le wali d’Oran, lors d’une visite effectuée dimanche au niveau du POS 49 de Bir El Djir. Le wali était accompagné des directeurs de l’exécutif des secteurs concernés, ainsi que des recteurs des universités.

Sur place, le premier responsable de la wilaya a eu un aperçu sur l’état des logements qui sont achevés et qui seront attribués à leur bénéficiaires à l’occasion de la rentrée universitaire. Pour la centaine d’unités restantes, il reste de petites retouches, mais surtout l’installation du réseau d’assainissement, et cela avant l’arrivée de l’hiver. Pour cela, Mouloud Cherifi a rassuré que les travaux d’installation de ce réseau seront entamés bien avant la période hivernale pour éviter les inondations et l’envasement des routes. Il a instruit le secrétaire général et les différents directeurs de l’exécutif présents de tenir une séance de travail le lendemain (lundi) afin d’apurer certaines situations financières et débloquer les fonds nécessaires pour permettre le lancement des travaux.

Les autorités locales se sont ensuite rendues à l’Etablissement hospitalier universitaire 1er Novembre. Sur place, un exposé leur a été fait sur cette structure hospitalière qui a une vocation nationale, avant de visiter le département des urgences et de l’orientation des malades. L’Etablissement hospitalier 1er Novembre, qui compte 42 services ainsi qu’une dizaine de laboratoires a été réceptionné en 2004.