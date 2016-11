Oran : Des journées de sensibilisation sur le VIH/sida

Selon le dernier bilan du CHUO, trois nouveaux cas de VIH/sida se déclarent quotidiennement à Oran. Pour parer à cette situation et sensibiliser le plus grand nombre, le service d’oncologie organise, depuis mercredi et jusqu’à demain, des journées portes ouvertes

et un dépistage gratuit au sein de cette structure sanitaire.

Des journées portes ouvertes sur le sida sont organisées, depuis mercredi, par le service d’oncologie du Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO). Selon la cellule de communication, cette manifestation s’étalera jusqu’à aujourd’hui. Des échantillons de salive de personnes désirant se faire dépister seront prélevés afin de déterminer leur infection ou pas par cette maladie. Il s’agit d’un test confidentiel. Les personnes atteintes seront prises en charge immédiatement par les services concernés. Les personnes qui ne sont pas atteintes, seront sensibilisées et informées sur les méthodes de contamination par ce virus. A cet effet, un appel est lancé aux citoyens pour venir en masse à cette action de vulgarisation et de prévention de cette maladie, qui connaît un essor relatif au sein de la société. Outre le dépistage, des spécialistes sont à l’écoute des sujets à risque pour répondre à leurs questions et pour leur donner des conseils pratiques en matière d’hygiène et de prévention. Les données à propos de nouvelles infections font état que le nombre de personnes atteintes du VIH/sida est en hausse. En effet, le service des maladies infectieuses du CHUO reçoit, chaque jour, une moyenne de 3 à 4 nouveaux cas de VIH et, parfois, un pic de 8 cas est atteint. «Trois nouveaux cas du VIH sida sont enregistrés quotidiennement», a un indiqué une source du service des maladies infectieuses du Centre hospitalo-universitaire Docteur Benzerdjeb. Pour information, lorsqu’une personne est infectée par le VIH, la maladie va détruire progressivement certaines cellules qui coordonnent l’immunité, c’est-à-dire les défenses de l’organisme contre les microbes. Ainsi, le bilan établi par ce même service fait ressortir un nombre de 125 cas enregistrés au cours du dernier trimestre. La preuve irréfutable que la dynamique du VIH est toujours très active à Oran. Les diagnostics précoces ont cessé leur progression. Un constat inquiétant, quand on sait que plus l’infection du VIH est détectée tôt, mieux elle est soignée.







N. H. et H. S.