Oran : Des étudiants créent un club dédié au patrimoine

Réagissez

Des étudiants en architecture à pied d’œuvre...

Des étudiants en architecture de l’université d’Oran et d’autres wilayas de la région viennent de créer un club dédié au patrimoine et à la restauration, avec le concours de l’école-chantier de l’association Saha Sid El Houari (SDH).

Des mini-stages d’une semaine seront organisés toute l’année pour permettre aux étudiants de découvrir les métiers de restauration et les initier aux techniques de taille de la pierre ou du fer forgé. «Nous avons eu l’idée de créer ce club à l’issue du chantier d’été traditionnel de l’association SDH qui s’est déroulé en juillet. Nous avons trouvé cette école chantier tellement intéressante que tous les étudiants en architecture ont souhaité voir cette expérience prolongée toute l’année.

Le directeur de l’école, M. Haouès, a positivement réagi à notre demande et le président de l’association également. C’est ainsi que nous avons pu concrétiser ce projet. On nous a donné tous les moyens, financiers, matériels en plus du soutien moral et des encouragements. Nous ne les remercierons jamais assez», déclare Amer Mehali, étudiant en architecture et organisateur au sein du nouveau club. Ce club permettra aux étudiants de trouver un terrain d’application, ce qui compense le manque de pratique dont souffrent les universitaires.

Amer ajoute : «Ça nous a beaucoup apporté. A l’université, l’enseignement est trop théorique et nous avons rarement l’occasion de mettre notre savoir à l’œuvre. Le chantier d’été fut pour nous tous une chance de découvrir les métiers traditionnels et ce qu’est un réel chantier de restauration.» Un premier stage a déjà été organisé durant la dernière semaine du mois d’août.

A Sidi El Houari, sur le site de l’hôpital Baudens, les bains Turcs ou le vieux campement, nous avons rencontré des étudiants, filles et garçons, de plusieurs disciplines liées à la construction comme le génie-civil ou l’urbanisme. «Nous avons appris ce qu’est le fer forgé, la taille de pierre ou encore la menuiserie. C’est une expérience unique et nous souhaitons que ça continue», déclare Hizia, étudiante et membre du club. Ce premier stage a été fructueux et les objectifs ont été atteints, selon les organisateurs. «Les stagiaires ont pu restaurer une partie d’un pilier, ils ont taillé une pierre et l’ont montée. Ils ont également réparé une partie d’un plancher en bois et réalisé des pièces en fer forgé», conclut Amer.