Oran : Des cliniques privées hors-la-loi

La direction de la Santé veut mettre un peu d’ordre dans le secteur des cliniques privées et des officines pharmaceutiques, dans le cadre d’une campagne de contrôle menée par les inspecteurs de la santé.

Une quarantaine d’établissements (cliniques et pharmacies) ont déjà été visités. Ainsi, il a été constaté des infractions en violation de la loi régissant l’exercice des cliniques privées. Des assignations ont été adressées aux propriétaires des cliniques sommés de remédier à ces anomalies.

Le chef de service des infrastructures auprès de la direction de la Santé d’Oran a indiqué que, pour les cliniques, la majorité des infractions constatées sont liées au manquement à l’hygiène, au non respect de la réglementation et à l’absence d’autoclave de stérilisation de qualité. Cette première phase de l’opération de contrôle se veut plus pédagogique visant la sensibilisation de ces établissements.

Une autre opération de contrôle sera menée, dans les prochains jours, pour voir si les réserves ont été levées. Dans le cas contraire, des sanctions seront infligées. L’objectif initial de cette opération est d’assainir le secteur et de préserver la santé du citoyen, a indiqué le même responsable. Selon la réglementation en vigueur en cas de constatation d’un manquement, l’établissement privé est mis en demeure et un délai lui est accordé. En cas d’inobservation de la mise en garde, il encourt des sanctions administratives allant de la suspension d’exercice pendant deux mois, à la fermeture pendant une durée inférieure ou égale à trois mois jusqu’au retrait de l’autorisation d’exercice. En 2015, une clinique médico-chirurgicale a été fermée pour «manquement aux règles d’hygiène».

Des déchets hospitaliers ont été jetés par cette clinique à l’air libre.

Le contrôle des pharmacies a soulevé quelques infractions comme l’absence d’armoire (fermée à clé) pour les psychotropes.