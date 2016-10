Oran : Coup d’envoi du Salon international des énergies renouvelables

Réagissez

La 7e édition du Salon international des énergies renouvelables (ERA) ouvrira, aujourd’hui, ses portes au Centre de conventions d’Oran. L’inauguration se fera par les ministres de l’Energie, des Ressources en eau et de l’Environnement ainsi que le wali d’Oran.

De nombreux dirigeants d’entreprises seront présents à la séance inaugurale. Cet évènement ERA 2016 s’inscrit dans l’alternative incontournable qui consiste à construire une économie nationale diversifiée et plus compétitive, impliquant une transition énergétique qui intègre l’émergence d’une filière des énergies renouvelables.

Organisé par Myriade Communication, ERA 2016 bénéficie du contexte favorable créé par l’impulsion donnée au programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique par le chef de l’Etat qui en a souligné le caractère de priorité nationale. Il offrira aux professionnels qui opèrent dans le domaine, le cadre propice qui répond à leurs besoins de communication sur leurs activités et leur savoir-faire et de prospection d’opportunités de partenariats avantageux qui renforcent leurs capacités. Pas moins d’une centaine d’exposants nationaux et étrangers prendront part à ce salon où il est attendu quelque 6000 visiteurs.