Oran : Coup d’envoi du Salon du textile et de la mode

Le centre des Conventions d'Oran abrite, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 avril, la deuxième édition du Salon international du textile et de la mode «Textyle Expo».

Organisée par la Sarl CG Com Event, cette édition verra la participation de nombreux experts et représentants de marque nationaux et internationaux impliqués dans l’industrie textile. «En parallèle de l’exposition, des conférences auront lieu le 26 avril à la salle Wahran de l’hôtel Le Méridien, portant sur les thèmes autour du textile et dérivés, les nouvelles technologies, les stratégies et les innovations.

Des conférences, B2B et défilés de mode seront organisés avec la participation de spécialistes de renommée mondiale afin de mettre en évidence les dernières tendances et innovations dans le domaine». Selon les organisateurs, «l’exposition de grande envergure s’occupe de toutes les étapes du traitement, des matières premières aux machines, les produits semi-finis et finis, les concepteurs et les distributeurs, ligne de maison, entre autres, la literie, les nappes ou les rideaux, les habillements hommes, femmes et bébés ainsi que les accessoires de vêtement». Ce Salon offrira certainement une opportunité d’échanges méditerranéens et ouvrira, par là même, la porte de l’Afrique qui reste un grand marché à découvrir par de nombreux investisseurs nationaux et étrangers.