Oran : Coup d’envoi du Salon de la construction et de la gestion urbaine

Réagissez

Le Salon international de la construction et de la gestion urbaine se...

Le Salon international de la construction et de la gestion urbaine a été inauguré, hier matin, au Centre des conventions d’Oran.

Cette manifestation, qui se tiendra jusqu’au 13 octobre, est déjà à sa 7e édition. Elle sera ponctuée par une série de conférences et d’ateliers-débats avec la ville au centre des réflexions. En effet, l’université des sciences de la technologie Mohammed Boudiaf (USTO) a organisé toute une journée de travaux, hier, sous le thème «Impact de la réhabilitation sur l’image de la ville : Oran et les jeux méditerranéens 2021». Cette initiative des enseignants et étudiants du master architecture et nouvelles technologies confirme le rapprochement entre l’université et le secteur économique ainsi que les efforts consentis par les différents acteurs pour réussir le rendez-vous 2021 et redonner à la ville son rayonnement.

La fondation R20 MED organise également une conférence à l’occasion de ce salon sous le thème «Bâtiment et villes durables : enjeu de la lutte contre le changement climatique». L’avant-dernière journée sera marquée par une conférence sur les nouvelles technologies au sein des bureaux d’études. En outre, le Salon prévoit la participation de plus de 70 exposants spécialistes du bâtiment, de la construction et de l’urbanisme. Les organisateurs tablent sur 3500 visiteurs, principalement des professionnels du secteur ainsi qu’une affluence importante d’universitaires et d’associations investies dans la question de l’environnement, de la ville et du patrimoine.