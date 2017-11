Oran : Coup d’envoi de deux salons dédiés au logement et à la décoration

Réagissez

Le Centre des conventions d’Oran abritera, dès aujourd’hui, deux salons dédiés au logement et à la décoration.

La 5e édition des Salons «E-Logia», de l’immobilier, logement et maisons intelligentes, et «Home Design», de la décoration maison, débutera, aujourd’hui, au centre des Conventions d’Oran, pour se clôturer le 25 novembre.

Organisés par l’agence de communication Upconcept&Design, ces deux Salons jumelés ambitionnent de réunir plus d’une cinquantaine d’exposants, «dont les plus grands professionnels de l’immobilier et du mobilier moderne, qui proposeront un large choix de logements et les nouveautés en matière de décoration maison, ainsi que les organismes bancaires et financiers», informent les organisateurs par le biais d’un communiqué.

Le Salon «E-Logia» se veut être l’événement phare du secteur, et cela d’autant plus, soulignent les organisateurs, qu’«un vaste programme de réalisation de logements est en cours à Oran et dans d’autres wilayas du pays». De ce fait, la qualité de l’habitat «est plus que jamais exigée par l’acquéreur, qui aspire à améliorer son cadre de vie».

En outre, précise-t-on encore, «ce Salon sera aussi l’occasion de proposer aux visiteurs des solutions domotiques en mesure d’assurer le confort des ménages et des services en matière de développement technologique». Le second Salon, «Home Design», «regroupera les professionnels activant dans l’ameublement, l’hôtellerie et la décoration des maisons modernes, ainsi que les marques qui se distinguent par leur originalité».