Nouvel an

Oran célèbre le passage en 2017 dans la bonne ambiance

Cette année, contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu ces affiches intolérantes appelant les Oranais à boycotter les fêtes du nouvel an. Les Oranais ont célébré ce rendez-vous annuel dans la joie et la bonne humeur.

Comme chaque année à Oran, le 31 décembre, la ville se met sur son 31. Samedi au soir, les Oranais n’ont pas manqué ce rendez-vous festif et sont sortis en grand nombre pour célébrer le nouvel an dans la joie et la bonne humeur.

Aux environs de 20h, les rues du centre-ville grouillaient de monde et les automobilistes, créant d’énormes bouchons, ne cessaient de klaxonner, suscitant un joyeux «décor anarchique». Les tramways étaient aussi bondés et certains restaurants affichaient «complet». «C’est agréable de voir autant de monde en nocturne. On se croirait pendant le Ramadhan sauf que c’est la bûche qui remplace la chamia», rigolent certains. On pouvait constater également la cohue devant les boucheries, les pâtisseries et les débits de boissons alcoolisées. Dans certains quartiers populaires, des marchands à la sauvette, ornant leurs étals de plusieurs guirlandes, proposaient aux passants des amuse-gueules en tous genres. Enfin, il faut noter que, cette année, contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu ces affiches placardées sur les murs invitant les Oranais à ne pas «célébrer la fête des apostats». «Les auteurs de ces affiches ont sûrement dû abandonner de guerre lasse, et c’est tant mieux !» racontent d’autres réveillonneurs. Au front de mer, ils étaient plusieurs centaines de supporters du MCO sortis pour célébrer le centenaire de leur équipe.

A. E. K.