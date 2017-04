Oran : Célébration du Printemps amazigh

Réagissez

l Dans le cadre de la célébration du Printemps amazigh de...

Le Printemps amazigh désigne l’ensemble des manifestations réclamant l’officialisation de la langue tamazight et la reconnaissance de l’identité et de la langue amazighes en Algérie, le 20 Avril en Kabylie et à Alger.

C’est le premier mouvement populaire d’opposition aux autorités depuis l’indépendance du pays en 1962. Le Printemps noir est le nom donné aux sanglantes émeutes qui ont éclaté en Kabylie et leur répression entre avril 2001 et avril 2002. Le nombre de morts parmi les manifestants était de 126 et celui des blessés de plus de 5000. Pour célébrer ces deux dates, l’association a prévu des projections de films, du théâtre, des rencontres littéraires, des journées d’étude et des galas musicaux. Pour la journée d’aujourd’hui, il est prévu 2 programmes variés d’activités culturelles: le premier à partir de 12 heures, au niveau de l’école préparatoire de l’USTO, et le second à partir de 19 heures, au niveau de la cité universitaire C1.

La journée d’hier a été consacrée à la projection, à partir de 10 heures, de films pour enfants au siège de l’association. Au cours de la même journée, à 15 heures, un spectacle avec la troupe théâtrale «Action et Parole» a été donné au niveau de la Maison des jeunes d’El Barki. Une rencontre littéraire dédiée au doyen des écrivains amazighs à Oran, Abdelah Hamane, sera au programme de la journée du jeudi 27 avril.

Le siège de l’association a abrité, durant la journée du vendredi 28 avril, une projection de films pour enfants à partir de 10 heures, et, à partir de 15 heures, une rencontre avec la troupe théâtrale «Action et parole». Au cours de la journée du samedi 29 avril, une journée d’études sera consacrée, à partir de 10 heures, pour faire le point sur l’enseignement de tamazight à Oran. A 14 heures, les organisateurs ont prévu une excursion à Canastel.

Un gala artistique, avec Farid Ferragui, est prévu pour la journée du vendredi 12 mai à la salle El Maghreb (ex-Régent). Par ailleurs, et dans le cadre du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri, des journées d’étude organisées par le Haut- Commissariat à l’Amazighité (HCA) sont programmées en guise de clôture, les 13 et 14 mai 2017.