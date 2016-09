Oran abritera une rencontre internationale du 21 au 24 septembre

Réagissez

La troupe des Drôles Madaire sur la scène du...

Bonne nouvelle pour les amateurs du théâtre d’improvisation : une compétition qui verra la participation de 4 troupes venant 4 pays différents aura lieu à Oran à partir de ce mercredi, et ce jusqu’à samedi prochain. L’évènement aura lieu tour à tour au centre Pierre Claverie, puis au cinéma Maghreb (ex Régent).

Notons que les Drôles Madaire, ce groupes de jeunes oranais désopilants, qui excellent dans l’art de l’improvisation, représenteront l’Algérie dans ce tournoi du rire. Dans ce match d’improvisation, (qui n’est, soulignons-le, pas le premier du genre à Oran) se disputeront donc 4 équipes venues de 4 pays différents, et qui auront pour tâche de faire rire, ou du moins de tenter de faire rire le public oranais.

Aussi, en plus des Drôles Madaires, qui représenteront l’Algérie, des troupes venus de Suisse, (Impro Suisse), du Maroc (S’toonzoo de Casablanca), de France «Restons calmes (dans la dignité)» de Bordeaux) s’adonneront à l’art de l’impro en créant de façon spontanée, des histoires rigolotes sorties tout droit de leur imagination vagabonde.

Du 21 au 23 septembre, les deux demi-finales se joueront donc au centre Pierre Claver à 18, et puis, le 23 et le 24 septembre se joueront la finale ainsi que la troisième place au cinéma Maghreb, également à partir de 18h. A cela, comme l’explique un communiqué parvenu à notre rédaction, «il y aura aussi des ateliers d’initiation à l’improvisation théâtrale pour débutants, professionnels ou simple curieux qui seront animés par les troupes invités (Suisse, Maroc et France). Les ateliers auront lieu à l’Institut Français d’Oran, et cela pendant les dates suivantes : le 21 et 22 septembre de 14h à 17h et le 24 septembre de 11h à 14h ».

Pour information, les Drôles Madaire est un groupe de jeunes humoristes oranais qui écument, depuis 2012, les cités universitaires, les maisons de jeunes et autres théâtres, avec pour seule mission d’offrir à l’assistance des moments de distraction, et de franches rigolades. Créée le 21 mars 2012 suite à un atelier organisé par l’Institut Français d’Oran en partenariat avec le club Go Générations Oranaises, cette troupe a bénéficié justement d’une formation de la compagnie bordelaise «Restons Calmes (Dans la dignité)».