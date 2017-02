Oran abrite un Salon du tourisme et des transports

Réagissez

Organisée par l’agence de communication évènementielle ASTRA, cette édition s’étalera jusqu’au 25 février 2017.

Pas moins de 180 exposants sont attendus pour cette 8ème édition. Les secteurs concernés sont les agences de voyages, les compagnies aériennes, les hôtels, les écoles de formation aux métiers du tourisme, les banques et assurances, les centres de loisirs et de shoping, les compagnies maritimes et ferroviaires, le tourisme actif et d’aventure, les ambassades ainsi que les offices du tourisme, médias et associations. Cet évènement permet, comme le souligne le communiqué de l’agence organisatrice, le lancement de nouveaux produits et services, de faire la promotion des différents services, notamment à l’approche des vacances de printemps et d’été. Les plus grands acteurs de la chaine touristique seront présents. Ils viendront de la Tunisie, du Maroc, de Dubaï, d’Iran pour la première fois, de Jordanie, d’Indonésie, du Kenya, de Thaïlande, de Malaisie, d’Inde et de France.

Deux nouveautés sont programmées avec un pavillon entièrement consacré au matériel et équipement hôtelier. La seconde nouveauté concernera des pavillons consacrés au thermalisme et au tourisme de santé, bien-être, esthétique et minceur, de nouvelles tendances actuellement en pleine expansion en Algérie avec la présence d’entités à l’instar du centre de thalassothérapie de Sidi Fredj, du complexe touristique des Andalouses, Hammam Righa, Hammam Rabbi. Il est à noter qu’un cycle de conférences autour du tourisme de santé est également prévu dans le cadre de ce programme de promotion du secteur du tourisme.