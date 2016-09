Oran : 8440 postes prévus à la formation professionnelle

Réagissez

Pas moins de 8440 postes pédagogiques sont proposés à travers la wilaya d’Oran au titre des offres en matière de formation professionnelle pour la session de septembre courant, a-t-on indiqué, mardi, auprès de la direction de wilaya.

Selon M. Bouzid, chargé du volet pédagogique auprès de la direction, en prévision de cette rentrée de septembre, tout un dispositif de sensibilisation et d’information au profit des jeunes concernés a été lancé depuis le 18 juillet dernier, notamment par l’organisation de portes ouvertes dans les établissements ainsi qu’une caravane de sensibilisation et d’information qui a sillonné les 26 communes de la wilaya pour rencontrer les jeunes en quête de formation ainsi que l’éventail des filières et sections enseignées et les modes de formation.

A ce jour, une forte demande pour la formation dans le bâtiment et le tourisme a été enregistrée. Les concours d’entrée sont programmés respectivement pour les 21 et 22 septembre. C’est ainsi, par exemple, que sur le nombre des offres retenues cette année, l’on saura, selon le responsable, que 5831 postes sont versés pour la formation diplômante et 2559 pour la formation qualifiante. Sur ce tableau, il est indiqué que 736 postes pédagogiques sont destinés aux femmes au foyer et des zones rurales, plus de 600 pour les cours du soir et 523 pour le milieu carcéral.

En prévision de cette rentrée du 25 septembre courant, deux bureaux pour l’accueil des jeunes ont été ouverts, le premier au quartier Sid El Bachir (ex-Plateau), à proximité de la gare ferroviaire, et le deuxième à côté de la station Naftal d’El Bahia. La rentrée de septembre sera marquée, à Arzew, par l’ouverture d’un nouvel institut de formation professionnelle. Il est doté de 120 lits pour le régime internat.