Oran : 8000 logements livrables avant 2017

Une nouvelle cité à Oran

P rès de 8000 logements de différents programmes seront attribués dans les trois prochains mois dans la wilaya de d’Oran. C’est ce qu’a déclaré le wali d’Oran en fin de semaine.

3.000 logements AADL (tout le reste du programme AADL 1 et une partie du programme AADL 2) seront distribués avant la fin de l’année, au même titre que 1 600 logements promotionnels publics (LPP), implantés sur le site Hayet Regency. Pour le LPP, la distribution du premier quota de 426 unités est prévue le mois prochain. Un grand nombre de logements destinés à la résorption de l’habitat précaire (RHP) et du programme de logements sociaux locatifs sera attribué.

Il s’agit notamment du relogement, à Oued Tlélat, de plus de 2500 familles du quartier Les Planteurs le mois d’octobre prochain. Le quartier Les Planteurs a bénéficié d’un programme spécial de plus de 9000 logements. Quelque 500 familles ont été relogées en 2014 dans la commune de Hassi Bounif. Pour les familles détentrices de pré-affectations pour un éventuel relogement à Belgaïd, selon la même source, les logements seront attribués progressivement début 2017, une fois achevés les travaux d’aménagements externes (la voirie et les trottoirs).

Le wali a affirmé, à cette occasion, que l’année 2017 sera intense en matière d’attribution de logements de la formule AADL, tout en insistant sur l’accélération des travaux de réalisation des logements. Depuis 2014, près de 20 000 logements ont été attribués à Oran. Les opérations de relogement des familles sinistrées résidant dans des immeubles en ruine a permis, en 2015, de reloger 10 300 familles. Cette année, pas moins de 6400 familles ont été concernées par ce programme.