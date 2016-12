Réagissez

Le dénommé H.M., accusé d’attentat à la pudeur sur mineure de moins de 16 ans, a été condamné par le tribunal criminel d’Oran à 7 ans de réclusion.

Les faits remontent à février 2016, lorsque la mère de la victime, âgée à l’époque de 15 ans et 10 mois, déposera une plainte contre le prévenu, l’accusant d’avoir détourné sa fille et d’avoir abusé d’elle allant jusqu’à lui faire subir un acte contre nature. Elle appuiera sa plainte par le dépôt d’un certificat médical.

L’enquête aboutira à l’arrestation du jeune accusé qui ne niera pas son acte et dira avoir conclu avec la jeune fille d’agir de la sorte. «Je la fréquentais depuis une année et voulais l’épouser, mais sa mère s’y est opposée, prétextant son âge et ma condition sociale, quoique je travaille. Ce jour-là, on discutait sur Facebook, puis elle est venue me rejoindre, nous avons flâné ensemble, allant d’un endroit à l’autre, entre le jardin et la maison de ma grand-mère, on a fini par passer la nuit ensemble.

Le lendemain, je l’ai raccompagnée chez sa tante maternelle à Aïn Témouchent». Interrogée, la jeune fille fera un récit qui correspond aux déclarations du jeune homme. Toutefois, il s’agit d’une jeune mineure qui reste protégée par la loi. A la barre, le prévenu ne changera pas de déclaration et insistera sur ses sentiments pour la jeune fille et jure qu’il voudrait l’épouser.

Le président de l’audience lui fera remarquer qu’une fois son désir assouvi au cours d’une nuit, il l’a abandonnée et, en plus, il lui a fait subir un acte contre nature. Un point que H.M. réfutera. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public avait requis 12 ans de réclusion.