Oran : 52 personnes arrêtées pour des actes de délinquance

Pas moins de 709 individus ont été interpellés par les services de la police, de la période allant du 18 au 24 septembre, en vue d’un examen de situation. Les personnes ont été interpellées au cours de 211 opérations lancées dans plusieurs quartiers de la ville d’Oran.

Les endroits publics, les placettes, les stations de taxi ont été passés au peigne fin dans le but de sécuriser les biens et les personnes, apprend-on du côté de la sûreté d’Oran. Les quartiers sont scindés en plusieurs zones, un procédé qui permettra de mieux occuper le terrain et de lutter contre la criminalité. Sur les 709 personnes interpellées, 52 ont été arrêtées pour port d’armes prohibées, consommation de stupéfiants, vols multiples, conduite en état d’ivresse et autres délits. Les mis en cause ont été présentés au tribunal et 18 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt.