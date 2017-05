Réagissez

Une lycéenne a été détournée et a subi des violences sexuelles durant six longs jours. Son ravisseur a été condamné à 5 ans de réclusion.

Accusé dans une affaire d’attentat à la pudeur et vol avec violence, le mis en cause, pâtissier de son état, a été condamné à 5 ans de réclusion, et cela après un réquisitoire demandant sa condamnation à dix années de réclusion. Les faits se sont déroulés au mois de mai 2016 : une lycéenne, mineure au moment des faits, en classe de terminale, se préparant à passer son bac, a été détournée par le mis en cause qui a abusé d’elle et lui a volé son portable avant de la relâcher au bout de six jours.

La mère de la victime saisira les éléments sécuritaires et déposera une plainte contre le mis en cause tout en présentant un certificat médical qui a été délivré à la jeune victime par le médecin légiste. Arrêté et confronté à ces faits, le prévenu expliquera qu’il était en relation sentimentale avec la victime depuis trois ans mais niera l’avoir violentée. Présenté par devant le magistrat instructeur, il a été écroué.

Cité, hier, à la barre du tribunal criminel de la cour d’Oran, le prévenu, une fois de plus, a nié l’accusation portée contre lui, expliquant que le jour des faits, c’est la victime qui l’a contacté par SMS lui demandant de venir la chercher près de son lycée. «Je viens d’arriver en retard à mon examen du bac», expliquera la jeune fille dans son message.

Il ajoutera qu’à aucun moment, il n’a abusé de la jeune fille. Le président de l’audience le confrontera alors à la plainte de la jeune fille et au certificat médical, mais là aussi le prévenu n’en démordra pas. Signalons que le procès s’est tenu en l’absence de la victime.