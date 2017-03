Oran : 4000 arbustes plantés aujourd’hui à Canastel

Réagissez

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des forêts et en prévision de la Journée nationale de l’arbre, célébrée le 21 mars de chaque année, 4000 arbustes seront plantés, aujourd’hui, lors d’une vaste opération de reboisement menée par les services de la direction régionale des Douanes d’Oran, dans la forêt de Canastel. L’administration a mobilisé tous ses effectifs pour la collecte des détritus et le reboisement du site, apprend-on de sources douanières.

Cette action intervient dans le sillage des grands axes du plan stratégique des Douanes algériennes, visant à renforcer l’entretien de l’environnement. Des actions similaires ont été menées ces dernières années et ont porté sur le reboisement de plus 1000 arbustes au niveau de la montagne des Lions et à hauteur de la localité de Sidi El Bachir. Rappelons que plusieurs mouvements de protestation ont été observés dans le passé par les habitants de Canastel, afin de stopper le projet du POS (Plan d’occupation des sols) et de la frange maritime de Canastel. Cette forêt est maintenue depuis comme espace boisé et protégé et interdite à toute installation sur ce site.